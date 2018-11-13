В Крымском районе директор организации задолжал сотрудникам более 3 млн рублей зарплаты

Краснодарский край

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В Крымском районе директор АО «Троицкий йодный завод» около девяти месяцев не платил сотрудникам зарплату

По версии следствия, с января по сентябрь генеральный директор АО «Троицкий йодный завод» не выплачивал зарплату 21 сотруднику организации. В результате задолженность превысила 3,4 млн рублей. При этом у мужчины были деньги, но он использовал их на нужды предприятия.

Против директора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Полная  невыплата свыше двух месяцев заработной платы подчиненным сотрудникам). Следователи изучают документацию организации, назначили судебно-бухгалтерская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Деньги Задолженность по зарплате Крымский район Следственный комитет
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