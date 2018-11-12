В Краснодаре в ДТП с участием полицейского УАЗа пострадал задержанный

Краснодарский край

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В Краснодаре произошло ДТП с участием патрульного автомобиля УАЗ м грузовика, пострадал один человек

Авария произошла около 20 часов на улице Старокубанской. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате столкновения ни полицейские, ни водитель грузового автомобиля не пострадали, но пострадал находившийся в УАЗе задержанный.

«В момент аварии в салоне УАЗа помимо сотрудников полиции находился задержанный, которого в настоящее время повезли в лечебное учреждение для обследования на предмет получения травм», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что патрульный автомобиль двигался со включенным мигалками.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В МВД по факту инцидента проведут служебную проверку.

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