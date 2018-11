В Краснодаре в ДТП с участием полицейского УАЗа пострадал задержанный

View this post on Instagram

В ДТП на Старокубанской покалечились задержанные! . Автор сообщает, что полицейский «бобик», хорошенько заполненный задержанными изрядно разогнался/выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком! . Никто, кроме задержанных, которых раскидало по кузову, не пострадал. . Тот самый момент, когда попросишь «скостить» срок.. . Видео от подписчика.