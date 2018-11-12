В Краснодаре в ДТП с участием полицейского УАЗа пострадал задержанный
В Краснодаре произошло ДТП с участием патрульного автомобиля УАЗ м грузовика, пострадал один человек
Авария произошла около 20 часов на улице Старокубанской. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате столкновения ни полицейские, ни водитель грузового автомобиля не пострадали, но пострадал находившийся в УАЗе задержанный.
«В момент аварии в салоне УАЗа помимо сотрудников полиции находился задержанный, которого в настоящее время повезли в лечебное учреждение для обследования на предмет получения травм», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что патрульный автомобиль двигался со включенным мигалками.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В МВД по факту инцидента проведут служебную проверку.
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В ДТП на Старокубанской покалечились задержанные! . Автор сообщает, что полицейский «бобик», хорошенько заполненный задержанными изрядно разогнался/выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком! . Никто, кроме задержанных, которых раскидало по кузову, не пострадал. . Тот самый момент, когда попросишь «скостить» срок.. . Видео от подписчика.
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