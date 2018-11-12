В Новороссийске на улице нашли раздетую женщину без сознания

Краснодарский край

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В Восточном районе Новороссийске прохожие обнаружили лежащую на земле женщину в бессознательном состоянии и с травами на теле

Женщину, на вид которой около 35 лет, нашли 11 ноября на улице Волочаевской. По словам очевидцев, на ней отсутствовало нижнее белье, на одной ноге не было сапога, рядом лежала шуба. На теле были заметны повреждения.

Прохожие вызвали скорую помощь. Медики сообщили, что когда женщину переносили в автомобиль скорой, у нее наступила клиническая смерть. Благодаря реанимационным мероприятиям, работу сердца удалось восстановить. Сейчас она находится в отделении реанимации горбольницы №1, передает «Наша газета».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Новороссийск Происшествия
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