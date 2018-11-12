На Кубани впервые пройдут соревнования среди воспитанников казачьих школ

В Краснодаре 13 ноября стартуют комплексные соревнования для воспитанников классов казачьей направленности Краснодарского края и Адыгеи

В Казачьих юношеских играх примут участие более 70 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Они поборются в шести дисциплинах: командная эстафета, метание ножа, перетягивание каната, мас-реслинг, разборка и сборка автомата Калашникова, турнир по городошному спорту. Победители определятся в командном и личном зачетах.

Спортивная часть мероприятия состоится во Дворце спорта «Олимп». После для спортсменов проведут экскурсию по городу.