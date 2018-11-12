На Кубани впервые пройдут соревнования среди воспитанников казачьих школ
В Краснодаре 13 ноября стартуют комплексные соревнования для воспитанников классов казачьей направленности Краснодарского края и Адыгеи
В Казачьих юношеских играх примут участие более 70 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Они поборются в шести дисциплинах: командная эстафета, метание ножа, перетягивание каната, мас-реслинг, разборка и сборка автомата Калашникова, турнир по городошному спорту. Победители определятся в командном и личном зачетах.
Спортивная часть мероприятия состоится во Дворце спорта «Олимп». После для спортсменов проведут экскурсию по городу.
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Организаторами выступили Союз казачьей молодежи Кубани, департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, краевое министерство образования, науки и молодежной политики.
По данным городского управления по делам казачества и военнослужащих, игры казачьей молодежи в Краснодаре проходят в разных форматах ежегодно. В таком — среди воспитанников казачьих классов и школ — впервые, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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