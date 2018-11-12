В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом и «Приорой»

В Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП, в котором погибли три человека

Авария произошла около 17 часов. На дороге столкнулись автомобиль «Лада Приора» и пассажирский автобус.

По предварительным данным, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате погибли три человека, находившиеся в легковушке. Также пострадал водитель автобуса.

Обстоятельства происшествия уточняются, передает РИА «Дагестан».

Представитель районной администрации уточнил ТАСС, что автобус ехал из Москвы в Махачкалу.