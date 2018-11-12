В Темрюке охранник предприятия погиб от удара током

Краснодарский край

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В Темрюке работника ООО «РосХимТрейд» заподозрили в причинении смерти по неосторожности охраннику предприятия

По версии следствия, 22 июля в морском порту города мужчина работал на грузовом манипуляторе с поднятой стрелой, что запрещено по технике безопасности. Он зацепил линию электросети. В это время охранник ООО «РосХимТрейд» держался за металлический кузов автомобиля. Мужчину ударило током, он погиб на месте.

Против сотрудника предприятия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Следственный комитет Темрюкский район Черное море
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