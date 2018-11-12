Жителей Крыма предупредили о похолодании
В Крыму с 13 ноября ожидают похолодание из-за прохождения атлантического циклона
Синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры. Ночью в горах будет минусовая температура. С 14-15 ноября возможен снег.
В пресс-службе МЧС по республике отметили, что спасательная и специализированная техника готова к реагированию на любые ЧС.
Спасатели призвали туристов и альпинистов не находиться на труднодоступных участках гор. Кроме того, необходимо иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении. Судовладельцам также рекомендовали в случае непогоды отложить выход в море.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 12 ноября ожидают осадки и ухудшение погоды.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.