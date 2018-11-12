Жителей Крыма предупредили о похолодании

Крым

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В Крыму с 13 ноября ожидают похолодание из-за прохождения атлантического циклона

Синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры. Ночью в горах будет минусовая температура. С 14-15 ноября возможен снег.

В пресс-службе МЧС по республике отметили, что спасательная и специализированная техника готова к реагированию на любые ЧС.

Спасатели призвали туристов и альпинистов не находиться на труднодоступных участках гор. Кроме того, необходимо иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении. Судовладельцам также рекомендовали в случае непогоды отложить выход в море.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 12 ноября ожидают осадки и ухудшение погоды. 

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