Жителей Крыма предупредили о похолодании

В Крыму с 13 ноября ожидают похолодание из-за прохождения атлантического циклона

Синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры. Ночью в горах будет минусовая температура. С 14-15 ноября возможен снег.

В пресс-службе МЧС по республике отметили, что спасательная и специализированная техника готова к реагированию на любые ЧС.

Спасатели призвали туристов и альпинистов не находиться на труднодоступных участках гор. Кроме того, необходимо иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении. Судовладельцам также рекомендовали в случае непогоды отложить выход в море.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 12 ноября ожидают осадки и ухудшение погоды.