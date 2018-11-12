В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил пожилого человека

Кабардино-Балкария

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В Чегеме Кабардино-Балкарской Республики полицейский 17 октября насмерть сбил мужчину

По материалам уголовного дела, около 16:00 сотрудник полиции превысил скорость на территории города и сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. При этом попутные машины снизили скорость и притормозили перед переходом. От полученных травм пенсионер погиб на месте.

Против сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

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