На Ставрополье мужчину зажало в автомобиле после столкновения с деревом

В Ставропольском крае спасатели оказали помощь водителю, которого зажало в автомобиле в результате ДТП

Инцидент произошел 11 ноября на трассе Ставрополь — Батайск. Водитель машины ВАЗ-2107 следовал в село Донское Труновского района. По предварительным данным, в пути он отвлекся, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль врезался в дерево. Очевидцы произошедшего обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники спасательной службы прибыли в 15:55 и отключили аккумулятор машины, чтобы не произошло короткого замыкания. Они установили, что в результате столкновения с деревом мужчина оказался зажатым в автомобиле и не мог выбраться из него самостоятельно. Спасатели сломали дверь машины и демонтировали рулевую коробку, которая зажала водителю ноги.

После пострадавшего передали врачам скорой помощи, которые доставили его в больницу села Донского, рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК.