В Крыму в четырех селах восстановили электроснабжение

Крым

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В четырех селах в Крыму восстановили электроснабжение, прерванное утром 12 ноября

По данным на 16:00, энергетики вернули свет жителям сел Федоровка, Совхозного, Приветного и Зеленогорья, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Как писали Юга.ру, утром 12 ноября электричества лишились жители сел Федоровка Раздольненского района, Совхозного Красноперекопского района, а также Приветного и Зеленогорья в Алуште.

Крым Энергетика
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