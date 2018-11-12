В Краснодаре на улицах Котовского и Воровского изменят схему движения

В Краснодаре с 17 ноября на двух улицах изменят организацию дорожного движения

Схему движения изменят после завершения капремонта улицы Тургенева. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что на улице Котовского от Северной до Красных Партизан останется одностороннее движение. На участке улицы Котовского от Красных Партизан до Гагарина сделают двустороннее движение.

На улице Воровского останется одностороннее движение от Красных Партизан до Северной. А на этой же улице от Красных Партизан до Гагарина возобновят двухстороннее движение.

Новые дорожные знаки на этих участках установят к 17 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.