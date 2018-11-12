В Севастополе электричка насмерть сбила пенсионерку
Крым Наталья Евсикова
В Севастополе полицейские проводят проверку по факту гибели пожилой женщины
Несчастный случай произошел на 1521-м км между железнодорожными станциями Верхнесадовое и Мекензиевы Горы. Там электричка Симферополь — Севастополь сбила женщину. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Пожилая женщина погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают ее личность, сообщает 12 ноября пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
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