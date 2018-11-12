В Дагестане автомобиль сбил двух детей, один из них погиб

В Кизилюрте Республики Дагестан 10 ноября автомобиль сбил двух детей, один ребенок погиб

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил шестилетнего и девятилетнего детей. Первый ребенок скончался, второй находится в реанимации Центральной больницы города. У него серьезная черепно-мозговая травма, рассказала «Интерфаксу-Юг» представитель минздрава региона Залина Муртазалиева.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.