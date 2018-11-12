В Дагестане автомобиль сбил двух детей, один из них погиб

Дагестан

Распечатать

В Кизилюрте Республики Дагестан 10 ноября автомобиль сбил двух детей, один ребенок погиб

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил шестилетнего и девятилетнего детей. Первый ребенок скончался, второй находится в реанимации Центральной больницы города. У него серьезная черепно-мозговая травма, рассказала «Интерфаксу-Юг» представитель минздрава региона Залина Муртазалиева.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Дети ДТП Полиция смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 15 м/с
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла
На Дону девушка до смерти избила своего месячного ребенка и выбросила в мусорный бак
В Адыгее направили почти 100 млн рублей на гранты начинающим фермерам
В Дагестане автомобиль сбил двух детей, один из них погиб
Олег Кононов возглавил «Спартак»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале