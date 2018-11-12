В «Сочи Парке» пройдут квест дипломаты из 64 стран

В отеле-замке «Богатырь» на территории «Сочи Парка» с 12 по 15 ноября пройдет II Глобальный Форум молодых дипломатов «Вместе в будущее»

В качестве организаторов мероприятия выступает Совет молодых дипломатов МИД России.

135 делегатов из 64 разных стран мира обсудят вопросы международных отношений, экономической дипломатии и новые форматы молодежного экспертного сотрудничества. Почетные гости открытия — председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков и представитель МИД России в Краснодарском крае Анатолий Шостак. Среди лекторов форума будут присутствовать представители власти, известные дипломаты, журналисты, политологи, а также командир экипажа МКС.

Помимо официальных мероприятий для участников международного съезда подготовили развлекательную программу. В «Сочи Парке» гости из 64 стран мира пройдут квест «A La Russe», который специально разработала команда первого тематического парка развлечений.