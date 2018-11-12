В «Сочи Парке» пройдут квест дипломаты из 64 стран

Краснодарский край, Вся Россия

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В отеле-замке «Богатырь» на территории «Сочи Парка» с 12 по 15 ноября пройдет II Глобальный Форум молодых дипломатов «Вместе в будущее»

В качестве организаторов мероприятия выступает Совет молодых дипломатов МИД России.

135 делегатов из 64 разных стран мира обсудят вопросы международных отношений, экономической дипломатии и новые форматы молодежного экспертного сотрудничества.

Почетные гости открытия — председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков и представитель МИД России в Краснодарском крае Анатолий Шостак. Среди лекторов форума будут присутствовать представители власти, известные дипломаты, журналисты, политологи, а также командир экипажа МКС. 

Помимо официальных мероприятий для участников международного съезда подготовили развлекательную программу. В «Сочи Парке» гости из 64 стран мира пройдут квест «A La Russe», который специально разработала команда первого тематического парка развлечений. 

Глобальный форму молодых дипломатов — результат пятилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Впервые форум прошел во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017 в Сочи. 

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