В Краснодаре, Майкопе и Волгодонске наградили победителей конкурса «Я рисую ветер!»

Акционерное общество «НоваВинд» выбрало победителей конкурса детских рисунков «Я рисую ветер!»

Награждение и выставка работ прошли в Краснодаре, Майкопе и Волгодонске. Победителей выбирали в трех номинациях: Лучшая работа», «Лучший комикс» и «Народная любовь». На конкурс поступило более 1 тыс. работ. Победители получили дипломы и подарки: гироскутеры, портативные колонки и наушники.

«Дети умеют удивлять. Им действительно удалось "поймать" ветер в своих рисунках. Более тысячи работ! Детские работы получили высокие оценки в среде профессиональных художников. И, что вдвойне приятно, ребятам удалось отразить важность развития новой "зеленой" энергетики — ветроэнергетики. Совсем скоро нарисованные картины станут реальностью — мы строим крупнейший ветропарк на территории Республики Адыгея. И этот уникальный проект даст мощнейший заряд для развития ветроэнергетики в нашей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас, и всех, кто участвовал в данном конкурсе. Мы с вами действительно сотворили будущее!» — сказал генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

Конкурс проходил с 15 сентября по 21 октября среди школьников от 7 до 13 лет в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Волгодонске, сообщает пресс-служба «НоваВинд».