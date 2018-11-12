В Ставропольском крае мужчина зарезал свою девушку из-за ее измены

В поселке Комсомолец Ставропольского края мужчину заподозрили в убийстве сожительницы

По данным следствия, днем 31 октября 44-летний местный житель поссорился со своей 32-летней девушкой из-за того, что она призналась в измене. Во время конфликта мужчина ударил сожительницу несколько раз ножом по телу. От ранений женщина скончалась на месте.

Мужчину заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.