На Кубани из-за тумана «Газель» врезалась в дерево

В Горячеключевском районе 9 ноября произошло ДТП с участием «Газели»

ДТП произошло в 21:00 около 45-го км дороги станица Саратовская — станица Мартанская. По предварительным данным, 29-летний водитель «Газели» во время тумана не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате водитель и его 28-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.