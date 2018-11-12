На Кубани из-за тумана «Газель» врезалась в дерево

Краснодарский край

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В Горячеключевском районе 9 ноября произошло ДТП с участием «Газели»

ДТП произошло в 21:00 около 45-го км дороги станица Саратовская — станица Мартанская. По предварительным данным, 29-летний водитель «Газели» во время тумана не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. 

В результате водитель и его 28-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 11 ноября автомобиль вылетел на тротуар и снес рекламный баннер.

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