На Кубани из-за тумана «Газель» врезалась в дерево
Краснодарский край Ксения Мареич
В Горячеключевском районе 9 ноября произошло ДТП с участием «Газели»
ДТП произошло в 21:00 около 45-го км дороги станица Саратовская — станица Мартанская. По предварительным данным, 29-летний водитель «Газели» во время тумана не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.
В результате водитель и его 28-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 11 ноября автомобиль вылетел на тротуар и снес рекламный баннер.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.