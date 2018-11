В Сочи водитель Infiniti снес пальму и уличный фонарь

View this post on Instagram

Сегодня вечером, 11 ноября, в Сочи по улице Горького произошло ДТП. ⠀ По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги, снес пальму и врезался в фонарный столб. ⠀ По предварительной информации пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован в больницу.