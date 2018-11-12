В Сочи водитель Infiniti снес пальму и уличный фонарь

В Сочи молодой краснодарец на Infiniti 11 ноября превысил скорость и врезался в фонарь и пальму

Авария произошла в 22:50 на улице Горького. По предварительным данным, 21-летний житель Краснодара на автомобиле Infiniti превысил скорость, не справился с управлением и снес фонарь и пальму.

В результате ДТП молодой человек пострадал, его доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.