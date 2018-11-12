В Сочи водитель Infiniti снес пальму и уличный фонарь

Краснодарский край

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В Сочи молодой краснодарец на Infiniti 11 ноября превысил скорость и врезался в фонарь и пальму

Авария произошла в 22:50 на улице Горького. По предварительным данным, 21-летний житель Краснодара на автомобиле Infiniti превысил скорость, не справился с управлением и снес фонарь и пальму.

В результате ДТП молодой человек пострадал, его доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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Сегодня вечером, 11 ноября, в Сочи по улице Горького произошло ДТП. ⠀ По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги, снес пальму и врезался в фонарный столб. ⠀ По предварительной информации пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован в больницу. ��: от подписчиков. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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ГИБДД ДТП Сочи
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