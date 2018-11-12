Строители установили все опоры железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста

«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные», — рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

По данным инфоцентра «Крымский мост», последней построили опору № 254 в Керченском проливе на участке между фарватером и берегом Крыма. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров.