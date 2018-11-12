Строители установили все опоры железнодорожной части Крымского моста
Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста
«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные», — рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.
По данным инфоцентра «Крымский мост», последней построили опору № 254 в Керченском проливе на участке между фарватером и берегом Крыма. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров.
Сейчас основной этап строительства железнодорожной части моста — это установка пролетов. В начале 2019 года планируют завершить их установку на суше и в море. Осенью следующего года на мосту закончат устройство верхнего строения пути. Поезда начнут ходить в декабре 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2016 года началось строительство Крымского моста. В мае 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. С октября по нему начали ездить грузовики.
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