В Ставрополе водитель иномарки сбил на «зебре» семилетнюю девочку

Ставропольский край

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В Ставрополе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Это произошло 9 ноября в 14:30 на улице Вавилова. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал от улицы Народной в сторону Железнодорожной. В районе дома № 40 улицы Вавилова он не пропустил семилетнюю девочку, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Водителя проверили на месте ДТП алкотестером. Установлено, что на момент происшествия он был трезв.

Дети ДТП Ставрополь
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