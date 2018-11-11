В школе в Евпатории детей кормили просроченными продуктами

В Евпатории предприниматель поставлял в школы просроченные продукты

В МБОУ «Интеграл» прокуратура города зафиксировала занижение порций блюд, использование запрещенных для питания детей продуктов. Также в школе нашли продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, и с признаками порчи.

Все продукты в школу поставлял индивидуальный предприниматель. Прокурор обратился в суд для приостановления деятельности бизнесмена, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Против предпринимателя возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение исполнителем требований технических регламентов). Виновного обязали выплатить штраф 25 тыс. рублей.