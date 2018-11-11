Под Ростовом женщину насмерть сбили сразу два автомобиля

Под Ростовом-на-Дону 10 ноября женщина погибла под колесами двух автомобилей

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около 19:00. По предварительным данным, 40-летняя женщина шла по обочине вдоль дороги, когда ее сбил автомобиль «Нива» под управлением 37-летнего водителя. После этого на пострадавшую наехала машина Iveco, за рулем которой находился 34-летний мужчина.

Женщина скончалась до приезда скорой, пишет «161.ru» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ростовской области.