В Ростове автомобиль вылетел на тротуар и снес рекламный баннер

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 11 ноября легковой автомобиль снес рекламную конструкцию

Авария произошла на проспекте Буденновском. По предварительным данным, водитель авотомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел на ограждение через тротуар и снес декоративную вазу, сообщает корреспондент «RostovGazeta».

После этого машина врезалась в рекламную конструкцию, которая полностью разрушилась от удара. В сети очевидцы аварии выложили видео с места, на котором видны последствия ДТП. 

ДТП Ростов-на-Дону
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