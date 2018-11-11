В Ростове автомобиль вылетел на тротуар и снес рекламный баннер
Ростовская область Валерия Дульская
В Ростове-на-Дону 11 ноября легковой автомобиль снес рекламную конструкцию
Авария произошла на проспекте Буденновском. По предварительным данным, водитель авотомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел на ограждение через тротуар и снес декоративную вазу, сообщает корреспондент «RostovGazeta».
После этого машина врезалась в рекламную конструкцию, которая полностью разрушилась от удара. В сети очевидцы аварии выложили видео с места, на котором видны последствия ДТП.
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