В Дагестане в ДТП погибли два человека
Дагестан Валерия Дульская
В Дагестане 10 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека
Авария случилась на трассе между Махачкалой и Хасавюртом. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora.
В результате аварии четырех человек из отечественного автомобиля доставили в больницу. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
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