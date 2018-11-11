В Дагестане в ДТП погибли два человека

Дагестан

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В Дагестане 10 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария случилась на трассе между Махачкалой и Хасавюртом. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora. 

В результате аварии четырех человек из отечественного автомобиля доставили в больницу. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

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