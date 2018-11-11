Присяжные оправдали убийцу двоих мужчин во время перестрелки в Армавире в ресторане «Астория» — СМИ
Присяжные 9 ноября оправдали Мухтара Малсюгенова, обвиняемого в убийстве двух человек в ресторане Армавира
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Судебное заседание прошло 9 ноября, согласно официальному сайту Краснодарского краевого суда. Свой вердикт вынесли присяжные заседатели: они оправдали подсудимого Мухтара Маслюгенова, решив, что он был в состоянии аффекта и оборонялся, пишет телеканал «360». При этом следствие и сторона обвинения уверены, что убийство совершил именно Маслюгенов.
Как сообщали Юга.ру, в Армавире ночью 26 ноября 2017 года произошла перестрелка в ресторане «Астория», погибли три человека — местный предприниматель Андрей Саарян, директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой и его знакомый, врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин. Видео перестрелки появилось в сети 27 ноября 2017 года.
СК возбудил уголовное дело. Предположительно, перестрелка произошла из-за женщины.
В сентябре в Армавире суд вынес приговор другому участнику конфликта. Местный житель, который незаконно хранил оружие и был участником перестрелки в ресторане, получил два года лишения свободы.
Мухтара Маслюгенова задержали в декабре 2017 года в Новокубанском районе. В августе 2018 года в его отношении завершили расследование. Уголовное дело передали в суд.
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