Бывшему главврачу горбольницы Махачкалы на три месяца продлили арест

Кировский районный суд оставил экс-руководителя главной городской больницы Махачкалы Меджида Алиева под стражей до 14 февраля 2019 года

По данным следствия, с 2016 года по 2018 год Алиев, будучи главой городской больницы Махачкалы № 1, с другими сотрудниками незаконно издавал приказы о поощрении себя и отдельных работников премиями. Общая сумма составила более 238 млн рублей.

Как писали Юга.ру, 15 сентября против Алиева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Через два дня суд арестовал его на два месяца.

Кировский районный суд 10 ноября продлил Алиеву срок заключения под стражей до 14 февраля 2019 года, пишет «Черновик».