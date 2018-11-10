В Ростове задержали жителя Волгограда с 1,5 кг экстази

Ростовская область

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Ростовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков у 29-летнего жителя Волгограда

Правоохранители задержали 29-летнего парня по подозрению в распространении наркотиков. Во время обыска у него изъяли более 1,5 кг вещества в таблетках. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный материал является наркотическим средством — экстази. 

В отношении жителя Волгограда возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

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Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской обалсти. 

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодаре задержали приезжего из Приморья, который приготовил 300 граммов наркотиков для продажи в соцсети. 

Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
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В Ростове задержали жителя Волгограда с 1,5 кг экстази

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