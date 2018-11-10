В Минводах в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший
В поселке Анджиевском Ставропольского края в ночь на 9 ноября произошло возгорание в жилом доме
Пожар начался в 05:30 в пятиэтажном доме на улице Набережной. Прибывшие на место спасатели установили, что горит коридор двух квартир на первом этаже. Из горящего подъезда вывели жильцов. Один из них, предположительный виновник возгорания, пострадал и был доставлен в больницу.
По одной из версий, возгорание произошло при неосторожном курении — мужчина случайно поджег мебель, которая стояла в коридоре.
Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Ущерб устанавливается, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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