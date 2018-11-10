В Минводах в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший

Ставропольский край

Распечатать

В поселке Анджиевском Ставропольского края в ночь на 9 ноября произошло возгорание в жилом доме

Пожар начался в 05:30 в пятиэтажном доме на улице Набережной. Прибывшие на место спасатели установили, что горит коридор двух квартир на первом этаже. Из горящего подъезда вывели жильцов. Один из них, предположительный виновник возгорания, пострадал и был доставлен в больницу.

По одной из версий, возгорание произошло при неосторожном курении — мужчина случайно поджег мебель, которая стояла в коридоре.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Ущерб устанавливается, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 7 ноября в селе Труновском на Ставрополье загорелась кухня в частном доме, пострадала 65-летняя женщина. 

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Армавир» уступил ФК «Чертаново»
На Ставрополье в ДТП погиб заслуженный врач России
«Краснодар-2» дома одержал победу над «Тамбовом»
Бывшему главврачу горбольницы Махачкалы на три месяца продлили арест
«Хоть ты сдохни здесь, не дам». На Кубани уволили врача, которая отказалась выписывать пациентке инсулин
В Ростове задержали жителя Волгограда с 1,5 кг экстази

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале