В Минводах в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший

В поселке Анджиевском Ставропольского края в ночь на 9 ноября произошло возгорание в жилом доме

Пожар начался в 05:30 в пятиэтажном доме на улице Набережной. Прибывшие на место спасатели установили, что горит коридор двух квартир на первом этаже. Из горящего подъезда вывели жильцов. Один из них, предположительный виновник возгорания, пострадал и был доставлен в больницу.

По одной из версий, возгорание произошло при неосторожном курении — мужчина случайно поджег мебель, которая стояла в коридоре.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Ущерб устанавливается, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.