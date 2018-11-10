В Ростове из-за футбольного матча изменится схема движения

В Ростове-на-Дону 10 ноября из-за футбольного матча на «Ростов-Арене» ограничат движение на нескольких участках дорог

На стадионе «Ростов-Арены» 10 ноября в 19:00 состоится матч 14-го тура Российской премьер-лиги. На поле встретятся футбольный клуб «Ростов» и московский «Динамо».

С 16:30 до 23:00 ограничат проезд по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на улицу Магистральную от Южного подъезда до Левобережной (съезд к Пойменной, 1).

С 15:00 до 23:00 по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона прекратят сквозное движение автомобилей.

Также с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение по Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области напомнили, что водителям необходимо учитывать изменения в дорожных схемах и заранее продумывать свои маршруты.