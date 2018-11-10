На Дону легковушка врезалась в скорую помощь, пострадали три человека

Ростовская область

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В Ростовской области 9 ноября произошло ДТП с участием кареты скорой помощи

Авария произошла в 10:00 на 21-м км трассы Новошахтинск — Гуково. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате пострадали водители обоих автомобилей и пассажир скорой помощи. По факту ДТП проводят проверку, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской обалсти.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 7 ноября на трассе М4 «Дон» перевернулся грузовик с цистерной. 

Автомобили ДТП Ростов-на-Дону
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