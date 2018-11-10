В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС
В Дагестане 10 ноября в ДТП с грузовиком погиб сотрудник дорожно-патрульной службы
Инцидент произошел на федеральной трассе в Дагестане в 01:00, когда сотрудники ДПС оформляли аварию.
«На 9 км автодороги Кочубей — Астрахань сотрудник полка ДПС погиб при исполнении служебных обязанностей в результате наезда грузовика», — рассказал ТАСС представитель пресс-службы республиканского МВД.
Как сообщали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии 1 ноября КамАЗ сбил двух сотрудников ДПС, оформлявших ДТП, после чего врезался в карету скорой помощи.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.