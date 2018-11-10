В Дагестане грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС

Дагестан

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В Дагестане 10 ноября в ДТП с грузовиком погиб сотрудник дорожно-патрульной службы

Инцидент произошел на федеральной трассе в Дагестане в 01:00, когда сотрудники ДПС оформляли аварию. 

«На 9 км автодороги Кочубей — Астрахань сотрудник полка ДПС погиб при исполнении служебных обязанностей в результате наезда грузовика», — рассказал ТАСС представитель пресс-службы республиканского МВД. 

Как сообщали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии 1 ноября КамАЗ сбил двух сотрудников ДПС, оформлявших ДТП, после чего врезался в карету скорой помощи. 

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