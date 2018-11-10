На Ставрополье в ДТП погиб заслуженный врач России

В Ставропольском крае 8 ноября в ДТП скончался заслуженный врач России Владимир Исаев

Авария произошла 8 ноября в Ставропольском крае. В ДТП погиб 72-летний врач высшей квалификационной категории Владимир Исаев, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ по региону.

По данным ГТРК «Ставрополье», Исаев ехал на служебной машине из Минвод в Зеленокумск. Он находился на пассажирском сиденье и погиб на месте. Его коллега — главврач краевого центра медицинской профилактики Александр Федоров — в тяжелом состоянии находится в реанимации.