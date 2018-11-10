На Ставрополье в ДТП погиб заслуженный врач России

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 8 ноября в ДТП скончался заслуженный врач России Владимир Исаев

Авария произошла 8 ноября в Ставропольском крае. В ДТП погиб 72-летний врач высшей квалификационной категории Владимир Исаев, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ по региону. 

По данным ГТРК «Ставрополье», Исаев ехал на служебной машине из Минвод в Зеленокумск. Он находился на пассажирском сиденье и погиб на месте. Его коллега — главврач краевого центра медицинской профилактики Александр Федоров — в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Исаев был главным внештатным специалистом по медпрофилактике ведомства края. Прощание с ним прошло 10 ноября в 12:00 в траурном зале больницы № 4 Ставрополя.

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