На Ставрополье в ДТП погиб заслуженный врач России
В Ставропольском крае 8 ноября в ДТП скончался заслуженный врач России Владимир Исаев
Авария произошла 8 ноября в Ставропольском крае. В ДТП погиб 72-летний врач высшей квалификационной категории Владимир Исаев, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ по региону.
По данным ГТРК «Ставрополье», Исаев ехал на служебной машине из Минвод в Зеленокумск. Он находился на пассажирском сиденье и погиб на месте. Его коллега — главврач краевого центра медицинской профилактики Александр Федоров — в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Исаев был главным внештатным специалистом по медпрофилактике ведомства края. Прощание с ним прошло 10 ноября в 12:00 в траурном зале больницы № 4 Ставрополя.
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