В Сочи из-за ремонта ограничили движение по мосту через реку Херота

На мосту в Адлерском районе Сочи начали дорожные работы возле реки Херота

На 204-м км трассы А-147 Джубга — Сочи строители заменят деформационные швы и резинометаллические опорные части пролетного строения моста через реку Херота.

Во время дорожных работ ограничат проезд, водители смогут двигаться по одной полосе в каждом направлении. Сначала мостовики закроют для движения две полосы сооружения, затем две другие.

«Планово-предупредительные работы — важная часть процесса содержания мостов и эстакад — они позволяют продлить срок службы искусственного сооружения до начала капитолоемких работ, сохраняя нормативные эксплуатационные характеристики и обеспечивая безопасность всех участников движения. Работы на мосту через реку Херота будут вестись круглосуточно и полностью завершатся уже в декабре 2018 года», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».