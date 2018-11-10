В Сочи из-за ремонта ограничили движение по мосту через реку Херота

Краснодарский край

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На мосту в Адлерском районе Сочи начали дорожные работы возле реки Херота

На 204-м км трассы А-147 Джубга — Сочи строители заменят деформационные швы и резинометаллические опорные части пролетного строения моста через реку Херота. 

Во время дорожных работ ограничат проезд, водители смогут двигаться по одной полосе в каждом направлении. Сначала мостовики закроют для движения две полосы сооружения, затем две другие. 

«Планово-предупредительные работы — важная часть процесса содержания мостов и эстакад — они позволяют продлить срок службы искусственного сооружения до начала капитолоемких работ, сохраняя нормативные эксплуатационные характеристики и обеспечивая безопасность всех участников движения. Работы на мосту через реку Херота будут вестись круглосуточно и полностью завершатся уже в декабре 2018 года», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Специалисты просят водителей следовать требованиям временных дорожных знаков и разметки, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Дороги Ремонт дорог Сочи
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