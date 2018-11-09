В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на трех улицах
В Краснодаре на участках улиц Офицерской, Петра Метальникова и Монтажников в ноябре и декабре проведут работы по укладке и ремонту инженерных сетей
В местах производства работ будет затруднен проезд транспорта.
С 9 по 21 ноября будет ограничено движение по одной из полос на улице Офицерской от Дзержинского до Грозненской. На этом участке будут укладывать сети газоснабжения.
С 12 ноября до 6 декабря закроют одну полосу на улице Монтажников в районе домов № 1 и 1/2, где специалисты проведут укладку водопровода.
С 10 ноября по 20 декабря на улице Петра Метальникова будут ремонтировать ливневый коллектор, из-за этого ограничат движение возле дома № 13 в сторону улицы Российской.
Вблизи участков, где изменится схема движения, установят соответствующие дорожные знаки с направлениями объезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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