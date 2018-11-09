На Ставрополье мужчина убил свою пожилую жену черенком от лопаты

Ставропольский край

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В селе Воронежском Ставропольского края мужчину заподозрили в убийстве жены черенком от лопаты

По данным следствия, 65-летний мужчина сломал 63-летней жене тазовую кость, о чем женщина рассказала медикам. Из-за этого пенсионер начал ссориться со своей супругой. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину по телу деревянным черенком от лопаты, отчего она скончалась.

Мужчину заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет смерть Убийство
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