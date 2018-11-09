Из аэропорта Ростова вылетели самолеты, задержанные из-за непогоды

В Ростове из аэропорта Платов вылетели три самолета, задержанные из-за неблагоприятных метеоусловий утром 9 ноября

Самолет в Санкт-Петербург вылетел с задержкой около трех часов. Рейсы в Симферополь и Грозный были задержаны на два часа. Самолеты из Уфы и Новосибирска, которые уходили на запасные аэродромы, вернулись в Ростов, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 9 ноября из-за непогоды задержали пять рейсов авиакомпании «Азимут».