В Сочи спасатели помогли 79-летнему пловцу, застрявшему на волнорезе
В Сочи 8 ноября спасатели оказали помощь 79-летнему пенсионеру, который не смог самостоятельно добраться до берега
Инцидент произошел в 17:10. К спасателям обратился охранник пляжа «Черноморье» и рассказал, что на волнорезе находится человек, которому нужна помощь.
Установлено, что 79-летний мужчина стоял на самом конце волнореза. Он не мог дойти до берега из-за разлома в центре бетонной конструкции. Сотрудники МЧС помогли ему переправиться и предложили медицинскую помощь, но пловец от помощи отказался.
Пенсионер рассказал спасателям, что всегда купается в море в ноябре. Однако на этот раз он долго не смог выплыть на берег из-за волны, которая затягивала обратно в воду. Поэтому мужчина залез на ближайший волнорез, который оказался поврежден, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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