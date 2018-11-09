В Сочи спасатели помогли 79-летнему пловцу, застрявшему на волнорезе

В Сочи 8 ноября спасатели оказали помощь 79-летнему пенсионеру, который не смог самостоятельно добраться до берега

Инцидент произошел в 17:10. К спасателям обратился охранник пляжа «Черноморье» и рассказал, что на волнорезе находится человек, которому нужна помощь.

Установлено, что 79-летний мужчина стоял на самом конце волнореза. Он не мог дойти до берега из-за разлома в центре бетонной конструкции. Сотрудники МЧС помогли ему переправиться и предложили медицинскую помощь, но пловец от помощи отказался.