В Сочи спасатели помогли 79-летнему пловцу, застрявшему на волнорезе

Краснодарский край

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В Сочи 8 ноября спасатели оказали помощь 79-летнему пенсионеру, который не смог самостоятельно добраться до берега

Инцидент произошел в 17:10. К спасателям обратился охранник пляжа «Черноморье» и рассказал, что на волнорезе находится человек, которому нужна помощь. 

Установлено, что 79-летний мужчина стоял на самом конце волнореза. Он не мог дойти до берега из-за разлома в центре бетонной конструкции. Сотрудники МЧС помогли ему переправиться и предложили медицинскую помощь, но пловец от помощи отказался.

Пенсионер рассказал спасателям, что всегда купается в море в ноябре. Однако на этот раз он долго не смог выплыть на берег из-за волны, которая затягивала обратно в воду. Поэтому мужчина залез на ближайший волнорез, который оказался поврежден, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. 

МЧС Плавание Сочи Черное море
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