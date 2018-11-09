В центре Краснодара на двух улицах запретят остановку машин

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей на улицах Путевой и Седина

Организация дорожного движения изменится на улице Путевой от Седина до Коммунаров по обеим сторонам дороги, а также на Седина — от переулка Крестьянского до Путевой.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры приняли для увеличения пропускной способности улиц Путевой, Коммунаров, Седина. Парковать автомобили можно будет на улице Седина от Промышленной до переулка Крестьянского со стороны клинической инфекционной больницы.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят к 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 1 декабря запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Заводской от Бородинской до Кубанонабережной, с 15 декабря — на Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной и на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84.

Краснодар Транспорт
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