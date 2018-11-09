В Отрадненском районе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

В Отрадненском районе 8 октября произошло ДТП, в котором погиб один человек

Авария случилась около 20:00 на трассе станица Отрадная — станица Удобная — хутор Ильич. По предварительным данным, 24-летний водитель машины Lada Granta съехал на правую обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.