В Отрадненском районе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
Краснодарский край Валерия Дульская
В Отрадненском районе 8 октября произошло ДТП, в котором погиб один человек
Авария случилась около 20:00 на трассе станица Отрадная — станица Удобная — хутор Ильич. По предварительным данным, 24-летний водитель машины Lada Granta съехал на правую обочину и врезался в дерево.
В результате ДТП молодой человек погиб на месте. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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