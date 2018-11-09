КЛЮЧАВТО предоставит скидки до полумиллиона рублей в рамках акции «Зеленый день» от Сбербанка

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО присоединился к акции «Зеленый день» от Сбербанка, став партнером в преддверии дня рождения крупнейшего банка страны

В «Зеленый день», 11 и 12 ноября, автохолдинг предоставляет выгодные цены на ряд автомобилей более 15 брендов в своем портфеле. Предложение о скидках до 500 тыс. рублей действует уже сейчас и распространяется сразу на два сегмента: на новые автомобили и автомобили с пробегом в КЛЮЧАВТО-Select.

«Мы рады присоединиться к программе банка, с которым на протяжении всего времени сотрудничества сложились надежные партнерские отношения. Со своей стороны в честь торжественного события компания КЛЮЧАВТО реализует выгодные предложения для клиентов — зеленый свет на приобретение автомобилей по самым выгодным ценам этой осенью», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Более подробную информацию об автомобилях можно узнать на странице promo-keyauto.ru.

«Зеленый день» — новая масштабная акция Сбербанка, приуроченная ко дню рождения крупнейшего кредитного учреждения страны. Этот день призван стать для клиентов самым выгодным днем в году. В рамках акции люди смогут совершить покупки и получить услуги на уникальных условиях, а также воспользоваться специальными предложениями и скидками у партнеров банка. К «Зеленому дню» присоединились более 400 партнеров банка по всей России — кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).