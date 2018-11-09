В пригороде Симферополя грузовик снес опору троллейбусной линии

Крым

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На Евпаторийском шоссе 9 ноября грузовик врезался в опору контактной троллейбусной сети

По словам директора госпредприятия «Крымтроллейбус» Ильи Прокопьева, в районе поселка Молодежного специалисты восстанавливают контактную линию. Она получила повреждения из-за грузового автомобиля, который врезался в электроопору.

«Сейчас машины, у которых есть автономный ход, проезжают, снимая штанги. Думаю, сегодня мы натянем контактные провода, а полностью решим проблему ближе к понедельнику», — заявил Прокопьев.

В результате ДТП с участием грузовика никто не пострадал, пишет «Крыминформ»

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