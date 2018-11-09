В Крыму обезвредили авиабомбу времен войны, обнаруженную грибником

Крым

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В Крыму сотрудники МЧС уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Сообщение о находке поступило от местного жителя, который собирал грибы. Он рассказал, что между поселками Аджимушкай и Юркино в Ленинском районе нашел металлический предмет, напоминающий боеприпас.

На место выехали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда. Они выяснили, что найденный предмет, это осколочная авиабомба весом 20 кг. Снаряд извлекли из земли, доставили на специальный полигон и ликвидировали, сообщила 9 ноября пресс-служба МЧС по республике.

Как писали Юга.ру, на территории аэропорта Бельбек в Севастополе обнаружили немецкую авиабомбу. Ранее в море у Севастополя подорвали, найденную авиабомбу весом в четверть тонны. 

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