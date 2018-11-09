На Ставрополье мужчина убил знакомого табуреткой

В селе Солдато-Александровском Ставропольского края мужчину заподозрили в убийстве своего знакомого табуреткой

По данным следствия, 25 октября мужчины поссорились из-за оскорбления одного из них по поводу непрохождения службы в армии. Во время конфликта 33-летний местный житель много раз ударил 49-летнего обидчика руками и ногами, после чего пять раз ударил его деревянным табуретом по голове.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.