На Ставрополье мужчина убил знакомого табуреткой

Ставропольский край

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В селе Солдато-Александровском Ставропольского края мужчину заподозрили в убийстве своего знакомого табуреткой

По данным следствия, 25 октября мужчины поссорились из-за оскорбления одного из них по поводу непрохождения службы в армии. Во время конфликта 33-летний местный житель много раз ударил 49-летнего обидчика руками и ногами, после чего пять раз ударил его деревянным табуретом по голове.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Убийство
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