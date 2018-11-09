Адвокат Цеповяза заявил, что его подзащитный не передавал обращение к СМИ

Адвокат осужденного Вячеслава Цеповяза отрицает, что его клиент комментировал скандальные фотографии, на которых он ест деликатесы в колонии

Об этом правозащитник рассказал 9 ноября. Напомним, ранее в сети появились фотографии, на который Вячеслав Цеповяз ест крабов и жарит шашлыки, находясь в тюрьме. По факту публикаций правоохранители начали проверку. В следственном комитете сообщили, что кадры были сделаны в 2015 году. В управлении СКР по региону при этом заявили, что они не получали материалы проверки.

Адвокат Цеповяза 7 ноября назвал фотографии, на которых его клиент ест деликатесы, фейком. На следующий день он сообщил, что осужденного перевели в штрафной изолятор.

В тот же день РБК опубликовало обращение Цеповяза к СМИ. По данным издания, он заявил, что появившиеся в интернете фотографии сфальсифицированы. «Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена, — сказано в заявлении. — Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».

9 ноября адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов рассказал РИА «Новости», что никакого обращения не было. «Это было мнение одного из адвокатов Москвы, который высказал свое личное мнение, что несидящая часть общества лишает возможности сидящую есть какие-то там деликатесы. Я связался с этим адвокатом, он сказал: "Я не общался с Вячеславом, я высказал свое мнение, его переврали"», — заявил адвокат. По его словам, Цеповяз «не использует такой оборот слов», как в обращении.