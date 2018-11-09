В Кабардино-Балкарии ищут туриста из Челябинской области, пропавшего два года назад
Полицейские Кабардино-Балкарии объявили в розыск жителя Челябинской области, который два года назад приехал отдохнуть в республику
По данным пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, 6 сентября 2016 года 54-летний житель Златоуста Сергей Скрябин приехал в Эльбрусский район в качестве туриста. С 13 сентября мужчина перестал выходить на связь.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Скрябина, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам 8 (86638) 4-27-90 (дежурная часть), 8 (928) 912-28-82 или 102.
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