В Кабардино-Балкарии ищут туриста из Челябинской области, пропавшего два года назад

Кабардино-Балкария, Вся Россия

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Полицейские Кабардино-Балкарии объявили в розыск жителя Челябинской области, который два года назад приехал отдохнуть в республику

По данным пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, 6 сентября 2016 года 54-летний житель Златоуста Сергей Скрябин приехал в Эльбрусский район в качестве туриста. С 13 сентября мужчина перестал выходить на связь.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Скрябина, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам 8 (86638) 4-27-90 (дежурная часть), 8 (928) 912-28-82 или 102.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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