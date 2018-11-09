В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка

Ростовская область

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В Новошахтинске Ростовской области 8 ноября произошел пожар, в котором погиб один человек

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Коненкова поступило пожарным в 19:29. Они выехали на место и ликвидировали огонь в 19:53. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

В результате происшествия погибла 64-летняя женщина. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ростове 7 ноября при пожаре в частном доме погиб один человек.

МЧС Пожары
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