Жителя Крыма задержали за торговлю должностями в ФСБ

В Крыму пограничники задержали 34-летнего мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ

Житель Евпатории обманывал людей, говоря, что может помочь в трудоустройстве на военную службу по контракту в органы ФСБ. За свои услуги он просил вознаграждение. После получения денег от потенциальных кандидатов, мужчина исчезал или сообщал о возникших трудностях.

Лжесотрудника спецслужб задержали. Пограничники выяснили, что от его действий пострадали девять человек. Обманным путем, он получил около 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Крыму.