В Адыгее установили памятник Матери

На центральной площади станицы Гиагинской установили памятник Матери

Статую возвели в преддверии Дня матери, который отмечают 25 ноября. Его создали в рамках реконструкции парка по государственной программе Республики Адыгеи «Формирование современной городской среды». Для этих целей направили более 12 млн 600 тыс. рублей.

Скульптуру установили по просьбам жителей Гиагинской для укрепления семейных ценостей. Также на площади создали аллею Любви, Семьи и Верности, построили беседку молодоженов. В центральной части парка появилась сцена и фонтан, работники монтируют игровую площадку.

В Гиагинской побывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который порекомендовал озеленить парк и улучшить ландшафтный дизайн. Также он поручил вернуть традицию рассказывать о лучших в своих отрсалях работников на Доске почета.

«Во всех сферах деятельности есть люди, которые достигают значительных успехов и своим трудом прославляют район. Нужно ставить их в пример для остальных», — отметил Кумпилов.

Глава региона призвал руководство станицы учитывать полученный опыт в дальнейшем благоустройстве и привлекать к проектированию сотрудников профильного Комитета. По его словам, на очереди реконструкция парка Победы и площадки перед зданием администрации Гиагинской станицы.

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