В Краснодаре на переправе через Кубань паром сел на мель

Адыгея, Краснодарский край

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В Краснодаре на переправе через реку Кубань в поселок Новый 9 ноября паром сел на мель

Утром спасателям поступило сообщение, что на переправе через реку Кубань из Краснодара в поселок Новый паром сел на мель. На его борту находилось три человека.

На место направили спасателей и судно МЧС для возможной эвакуации пассажиров.

Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодар МЧС Река Кубань
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