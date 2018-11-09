В Краснодаре на переправе через Кубань паром сел на мель
Адыгея, Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на переправе через реку Кубань в поселок Новый 9 ноября паром сел на мель
Утром спасателям поступило сообщение, что на переправе через реку Кубань из Краснодара в поселок Новый паром сел на мель. На его борту находилось три человека.
На место направили спасателей и судно МЧС для возможной эвакуации пассажиров.
Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Концерт рэпера ATL, премьера спектакля «Жизнь мертвецов» и другие события Краснодара
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Походы к пещерам, бесплатная йога, открытый урок о горнолыжном снаряжении
Чем заняться в выходные 10-11 ноября, выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.