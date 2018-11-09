В Краснодаре на переправе через Кубань паром сел на мель

В Краснодаре на переправе через реку Кубань в поселок Новый 9 ноября паром сел на мель

Утром спасателям поступило сообщение, что на переправе через реку Кубань из Краснодара в поселок Новый паром сел на мель. На его борту находилось три человека.

На место направили спасателей и судно МЧС для возможной эвакуации пассажиров.

Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.