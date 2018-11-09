В Северной Осетии студент сломал челюсть школьнику из-за девушки

Северная Осетия

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В селе Киевском Моздокского района задержали студента техникума, который ударил девятиклассника

В полицию обратилась мать пострадавшего 14-летнего подростка. Она рассказала, что их 17-летний сосед ударил ее сына по лицу. Поводом для выяснения отношений стала девушка. По информации правоохранителей, школьник сказал в адрес односельчанки неприятное слово, после чего студент его ударил.

Мать девятиклассника заявила, что после инцидента у сына в течение суток сильно болела голова. Врачи осмотрели его и зафиксировали двойной перелом челюсти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). С подростками провели профилактическую беседу. Студента планируют поставить на профилактический учет, сообщила 8 ноября пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.  

Драки Полиция
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